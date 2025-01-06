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Kırşehir'de feci kaza! İşçi servisi ile 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 18 kişi yaralandı

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:57 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 10:46
Kırşehir’de feci kaza! İşçi servisi ile 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 18 kişi yaralandı

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    Kırşehir'de, sis ve gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

    Kırşehir'de feci kaza (AA)Kırşehir'de feci kaza (AA)

    Kaza, saat 09.00 sıralarında, merkeze bağlı Karakurt köyü yakınlarında meydana geldi.

    Aşırı sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 18 yaralı

    Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüs ile 38 NP 337 ve 19 TR 705 plakalı otomobiller, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

    Kırşehir'de feci kaza (AA)Kırşehir'de feci kaza (AA)

    Minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı.

    Kırşehir'de feci kaza (İHA)Kırşehir'de feci kaza (İHA)

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Kırşehir'de feci kaza (AA)Kırşehir'de feci kaza (AA)

    Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kırşehir'de feci kaza (DHA)Kırşehir'de feci kaza (DHA)

    Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

    Kırşehir'de feci kaza (İHA)Kırşehir'de feci kaza (İHA)

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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