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HMPV virüsü nedir, nasıl bulaşır? HMPV virüsü belirtileri neler? Türkiye'de var mı?

Çin, COVID-19’un beşinci yıldönümünde korkutucu bir salgınla karşı karşıya. Ülkenin birçok bölgesinde hızla yayılan ve 'gizemli' olarak tanımlanan yeni virüs halk sağlığı yetkililerini alarma geçirdi. Krematoryumlar ve hastaneler artan vaka sayısıyla dolup taşarken, yeni salgının insan metapnömovirüsü (HMPV) olduğu öğrenildi. Peki, HMPV nedir, nasıl bulaşır ve yayılma riski nedir?

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:13 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:12
HMPV virüsü nedir, nasıl bulaşır? HMPV virüsü belirtileri neler? Türkiye’de var mı?

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    Çin'de hızla yayılan İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgını, dünya genelinde büyük bir endişeye yol açmış durumda. Özellikle Hindistan başta olmak üzere pek çok ülke, virüsün yayılma hızını yakından takip ediyor. Peki, HMPV virüsü COVID-19 ile ne kadar benzerlik gösteriyor? HMPV'nin belirtileri neler ve uzmanlar bu konuda ne diyor? Şu an için aşısı bulunuyor mu? İşte bu soruların yanıtları ve HMPV'nin etkileri üzerine tüm detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    HMPV Salgını Artıyor: Hastaneler Dolu, Endişe Büyüyor

    Çin'in farklı bölgelerinde özellikle çocuklar arasında artan HMPV enfeksiyonları hastanelerin aşırı kalabalıklaşmasına ve kamuoyunda salgın korkusunun yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Sosyal medyada yayılan maskeli kişilerin hastane görüntüleri ilk COVID-19 salgınını hatırlatan bir etki yaratırken Çin hükümeti ise salgının kış aylarında sıkça görülen ve olağan bir durum olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

    TÜRKİYE'DE VAR MI?

    Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bahse konu virüsü tarama sistemi içinde düzenli olarak izlediğini belirterek, "Mevsim itibarıyla bu tür enfeksiyonlarda viral bir artışın yaşanması çok olağan. Bu beklenmedik bir durum değil. Bu virüs diğer solunum yolu virüsleri gibi kış aylarında enfeksiyonlarda artışa neden oluyor. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor. Türkiye'nin her bölgesinden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Ben telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum. Mevsimsel olarak bu tür virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara rastlanabilir. Bu haberlere kaynak olan virüsün yeni bir virüs olup olmadığına dair de hiçbir bilgi yok. Bu virüs döngüsel olarak gördüğümüz bir virüs. İyi izlemek lazım" diye konuştu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    HMPV Nedir?

    HMPV, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan ve yaygın olarak kış ve ilkbahar aylarında görülen bir virüstür. Semptomları soğuk algınlığı ve griple karışabilecek kadar hafif olabilmektedir. Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) ile benzerlik taşıyan HMPV, Pneumoviridae ailesine ait bir virüstür. İlk olarak 2001 yılında keşfedilmiş olsa da, uzmanlar virüsün 1958'den beri var olduğuna dair bazı bulgulara ulaşmışlardır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    HMPV ve COVID-19: Ne Kadar Benzer?

    HMPV ve COVID-19 belirli benzerlikler gösteriyor. Her iki virüs de solunum yolu hastalıklarına neden olur ve özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler üzerinde daha etkili olabilir.

    HMPV semptomları arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı yer alırken COVID-19 da benzer şekilde solunum yolu sorunlarına yol açıyor. Ayrıca her iki virüs de öksürük, hapşırık ve yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

    Mevsimsel Yayılan HMPV: Diğer Ülkelere Sıçrayabilir Mi?

    HMPV mevsimsel bir virüs olarak yıl boyunca tespit edilebilse de, genellikle kış sonu ve ilkbahar başı arasında en yüksek seviyeye ulaşır. Çin'in komşularındaki ülkeler virüsün diğer bölgelere sıçrayıp sıçramayacağı konusunda dikkatli bir şekilde izlemelerde bulunuyor. Hong Kong, Tayland ve Kamboçya'dan gelen raporlar, virüsün sınırları aşma potansiyelini gösteriyor. Ancak Hindistan'dan gelen açıklamalara göre, HMPV'nin "diğer solunum yolu virüsleriyle benzer" olduğu ve paniğe gerek olmadığı belirtiliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    HMPV İçin Aşı Var Mı?

    Şu anda HMPV'ye karşı özel bir aşı bulunmamakta. Ancak virüsün yayılması ve etkileri üzerine yapılan araştırmalar devam ediyor. Uzmanlar genellikle semptomların hafif olduğunu ve vakaların çoğunun kendiliğinden iyileştiğini belirtiyor. Bununla birlikte, risk grubunda olan kişilere yönelik özel tedavi ve önlemler öneriliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Uzman Görüşleri: Endişe Edilecek Bir Durum Var Mı?

    Uzmanlar HMPV'nin panik yaratacak bir durum oluşturmadığını vurguluyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre HMPV her yıl kış aylarında görülen mevsimsel bir virüs olup şu ana kadar hastalıkların çoğunlukla hafif seyrettiği ifade ediliyor. Sağlık yetkilileri, virüsün yayılmasını izlemek amacıyla acil durum önlemleri alırken, dünya genelindeki sağlık kuruluşları da düzenli güncellemeler yapmaya devam ediyor.

    Sonuç olarak HMPV'nin yayılması şu an için büyük bir tehdit oluşturmasa da sağlık yetkililerinin virüsün seyrini dikkatle takip ettikleri ve gerekli önlemleri aldıkları ifade ediliyor. HMPV hakkında daha fazla bilgi ve güncelleme için sağlık otoritelerinin açıklamaları takip edilmeli.

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