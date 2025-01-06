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HMPV ve COVID-19: Ne Kadar Benzer?

HMPV ve COVID-19 belirli benzerlikler gösteriyor. Her iki virüs de solunum yolu hastalıklarına neden olur ve özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler üzerinde daha etkili olabilir.

HMPV semptomları arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı yer alırken COVID-19 da benzer şekilde solunum yolu sorunlarına yol açıyor. Ayrıca her iki virüs de öksürük, hapşırık ve yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

Mevsimsel Yayılan HMPV: Diğer Ülkelere Sıçrayabilir Mi?

HMPV mevsimsel bir virüs olarak yıl boyunca tespit edilebilse de, genellikle kış sonu ve ilkbahar başı arasında en yüksek seviyeye ulaşır. Çin'in komşularındaki ülkeler virüsün diğer bölgelere sıçrayıp sıçramayacağı konusunda dikkatli bir şekilde izlemelerde bulunuyor. Hong Kong, Tayland ve Kamboçya'dan gelen raporlar, virüsün sınırları aşma potansiyelini gösteriyor. Ancak Hindistan'dan gelen açıklamalara göre, HMPV'nin "diğer solunum yolu virüsleriyle benzer" olduğu ve paniğe gerek olmadığı belirtiliyor.