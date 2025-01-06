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İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen goril yavrusuna isim aranıyor

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen goril yavrusuna isim aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 13:14 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 13:14
İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen goril yavrusuna isim aranıyor

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    Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan bir goril yavrusu ele geçirmişti.

    Koruma altına alınan goril yavrusunun sağlığının iyi olduğu açıklanmıştı.

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    İSİM ARANIYOR
    Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

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    Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.

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    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

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