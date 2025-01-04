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TikTok'taki o akım can aldı! Üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı

Aile ve toplum yapısını bozan, milli ve manevi değerlerin istismar edildiği TikTok yeni bir skandala daha imza attı. İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, TikTok’ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 19:53
TikTok’taki o akım can aldı! Üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı

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    TikTok artık 7'den 70'e toplumu tehdit eden ve müstehcen içeriklerin yer aldığı platformdaki kolonya akımı can aldı.

    İzmir’de feci olay: TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti. (Takvim.com.tr foto arşiv)İzmir’de feci olay: TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.

    İzmir’de feci olay: TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti. (İHA)İzmir’de feci olay: TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti. (İHA)

    TİKTOK'TA GÖRDÜ ETKİLENDİ: ÜZERİNE KOLONYA DÖKTÜ
    Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

    İzmir’de feci olay: TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti. (Takvim.com.tr foto arşiv)İzmir’de feci olay: TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
    Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

    İzmir’de feci olay: TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti. (Takvim.com.tr foto arşiv)İzmir’de feci olay: TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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