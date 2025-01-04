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Karşıya geçmek isteyen kadına 5 dakika arayla 2 otomobil çarptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Embiye K., 5 dakika arayla iki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, kadına ilk çarpan otomobilin ardından yardıma gelen kalabalığa ve yerde yatan kadına başka bir otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Talihsiz kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 18:06 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 18:16
Karşıya geçmek isteyen kadına 5 dakika arayla 2 otomobil çarptı

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    2 Ocak'ta 15 Temmuz Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi'nin birleştiği dönel kavşaktaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Embiye K'ye (64), M.D. yönetimindeki 54 FK 734 plakalı otomobil çarptı.

    Sakarya'da korkunç kaza kamerada: Yaya geçidinde 5 dakikada 2 çarpma

    Yaya geçidinde otomobil çarptı, 5 dakika sonra farklı bir araç üzerinden geçti. (İHA) Yaya geçidinde otomobil çarptı, 5 dakika sonra farklı bir araç üzerinden geçti. (İHA)

    Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yola düştü.

    Yaya geçidinde otomobil çarptı, 5 dakika sonra farklı bir araç üzerinden geçti. (İHA) Yaya geçidinde otomobil çarptı, 5 dakika sonra farklı bir araç üzerinden geçti. (İHA)

    Kazadan 5 dakika sonra ise M.G. idaresindeki 54 UC 102 plakalı otomobil, yardım için yaralı kadının etrafında toplanan kalabalığa ve yerde yatan Embiye K'ye çarptı.

    Yaya geçidinde otomobil çarptı, 5 dakika sonra farklı bir araç üzerinden geçti. (İHA) Yaya geçidinde otomobil çarptı, 5 dakika sonra farklı bir araç üzerinden geçti. (İHA)

    Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadının, yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Yaya geçidinde otomobil çarptı, 5 dakika sonra farklı bir araç üzerinden geçti. (İHA) Yaya geçidinde otomobil çarptı, 5 dakika sonra farklı bir araç üzerinden geçti. (İHA)

    Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Embiye K'ye otomobilin çarpması ve çevredeki insanların yardıma gelmesi yer alıyor.

    Kayıtlarda, bu esnada diğer otomobilin kalabalığa ve yerde yatan Embiye K'ye çarpması da görülüyor.

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