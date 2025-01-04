Karşıya geçmek isteyen kadına 5 dakika arayla 2 otomobil çarptı

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadının, yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaya geçidinde otomobil çarptı, 5 dakika sonra farklı bir araç üzerinden geçti. (İHA)

Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Embiye K'ye otomobilin çarpması ve çevredeki insanların yardıma gelmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, bu esnada diğer otomobilin kalabalığa ve yerde yatan Embiye K'ye çarpması da görülüyor.