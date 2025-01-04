Sarıyer’de kaybolan kardeşler Ayşe ve Velat için Boğaz trafiğe kapatıldı!

Kayıp kardeşler için boğaz kapatıldı. İstanbul Sarıyer'de Ayşe Can (29), tatil için yurt dışından Türkiye'ye geldi. 3 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü.

Kadını kurtarmak için kardeşi Velat Can (23), hemen denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kardeş, denizde kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Kaybolan kardeşleri arama çalışmaları 43. günde devam ediyor.



BOĞAZ TEKRAR AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kayıp kardeşlerin bulunabilmesi için arama alanının genişletildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekipler, kardeşler için hem dalgıçlarla hem de havadan dronla arama yapıyor. Kızılay personeli ise mobil araçlarla içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor. Ayşe ve Velat'ın yakınları da arama faaliyetlerini takip ediyor. Aramalarda kardeşlerden bir iz bulunmaya çalışıldı. Ancak kardeşler bulunamadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı.