Esad zindanlarında geçen 25 yıllık esaret: Türk olduğumuz için bizi hapse attılar

Mahkumiyet süresince Sednaya, Adra ve Tedmor cezaevlerinde yıllarını geçiren Dertli, en ağır koşullara rağmen hayatta kalmayı başardı. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle buluşan Dertli, ağabeyleri ve yakınlarıyla hasret gidererek yeni bir hayata başlama umudu taşıyor.

Cezaevine 1999 yılında girdim. 8 Aralık'ta çıktım diyen Dertli, "Tedmor'da 2 yıl kaldım, Sedneya'da 11 yıl kaldım, 13 yıl da Adra'da kaldım. Günler çok zor geçti. 10 yıl boyunca ziyarete izin vermediler. Ziyaret olmadığı için param yoktu. Sednaya'da 20 metrelik bir koğuşta 45 kişi yaşıyorduk, günde her 10 kişiye 5 yumurta çıkardı. 10 sene boyunca Sednaya'da yemek yoktu, ziyaret yoktu, ilaç yoktu ve kıyafetim yoktu. 25 yıl 4 ay cezaevinde kaldım" ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Muhammed Dertli, 25 yıl süren esaretin ardından serbest kaldı (Fotoğraf: İHA)

BİZİM SUÇUMUZ TÜRK OLMAKTI

Cezaevine 35 yaşında girdiğini ve 61 yaşında çıktığımıedildiğini belirten mağdur, tutuklanma nedeninin "Türk olmak" olduğunu söyledi. Kendisiyle birlikte Hataylı bir Türk mahkumun daha olduğunu dile getiren eski tutuklu,

Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği vakitlerinde dayak yediğini belirterek, "Cezaevine 35 yaşında girdim, 61 yaşında çıktım. Benden hariç bir tane daha Türk vardı. Hatay'dan bir kişi vardı. Bizim suçumuz Türk olmaktı, hapse attılar bizi. Ben Türk konsolosluğuna gidip geliyordum. Konsoloslukta görüştüğüm kişinin bana bomba verdiğini ve Şam'da bombayı patlatacağımı söyleyerek hapse attılar. Suçun bu dediler, 25 yıl hapishanede kaldım. Tedmor'da her gün sabah yemek yerken tahta ve demir sopayla kafamıza vurup bizi dövüyorlardı. Sabah kahvaltı yaparken ve öğlen yemek yerken dayak vardı. Hapishaneye gitmeden önce dilimden ve ayağımdan elektrik verdiler. Rabbim korudu bizi. İnşallah Yaradan bizim hakkımızı bunlardan alır. İlahi mahkemede hesap verecek" ifadelerini kullandı.