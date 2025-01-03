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Zonguldak'ta 14 yaşında doğum yapan çocuk devlet tarafından koruma altına alındı

Zonguldak'ta 14 yaşındaki bir kız çocuğunun doğum yapmasına ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılacağını" açıkladı.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 20:59 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 21:00
Zonguldak’ta 14 yaşında doğum yapan çocuk devlet tarafından koruma altına alındı

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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı medyada gündem olan "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

    Bakanlık, olayın emniyet birimlerine ulaşmasının ardından Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiğini belirtti.

    ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. 14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız"

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