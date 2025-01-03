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Darülaceze sakini Suzan Tosun Başkan Erdoğan sevgisini anlattı: "O bir tane"

Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde kalan 93 yaşındaki Suzan Tosun, kurumu ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı diyaloğa ilişkin "Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız' dedi. Buna çok sevindim." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'a karşı olan sevgisini "O, bir tane" sözleriyle dile getiren Tosun, "(Eski siyasiler) Kasılırlardı havalarda, yanlarından geçemezdin. Reisicumhurla oturmak ne demek, yanından geçemezdin." dedi.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 20:33 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 20:41
Darülaceze sakini Suzan Tosun Başkan Erdoğan sevgisini anlattı: O bir tane

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    Başkan Erdoğan, 31 Aralık'ta sosyal yaşam şehrine yaptığı ziyarette Darülaceze sakinleriyle görüştü.

    Buranın sakinlerinden Tosun'un sohbet sırasında duygusal bir şekilde kimsesiz olduğunu aktarmasının ardından Erdoğan'ın, "Kimsesiz değilsin, biz varız, biz." sözleri kameralarca kaydedildi.

    Başkan Erdoğan'ın "Biz varız" sözü Darülaceze sakininin yalnızlığına merhem oldu


    Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde yer alan Tosun, 1932'de Samsun'da dünyaya geldi.

    Tosun, henüz 11 yaşındayken ailesiyle İstanbul'un Nişantaşı semtine taşındı. Eğitiminin ardından çalışmaya başladığı uluslararası firmanın muhasebe bölümünden emekli oldu.

    Başkan Erdoğan'ın Darülaceze ziyaretinde ʺKimsem yok.ʺ demesi üzerine ʺBiz varız.ʺ diyerek karşılık verdiği Suzan Tosun AA muhabirine konuştu. (AA)Başkan Erdoğan'ın Darülaceze ziyaretinde ʺKimsem yok.ʺ demesi üzerine ʺBiz varız.ʺ diyerek karşılık verdiği Suzan Tosun AA muhabirine konuştu. (AA)

    Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Tosun, yıllar içerisinde de anne, babasını ve 2 kardeşini kaybetti. Teşvikiye'deki dairesinde tek başına yaşayan ve demans olan Tosun hazirandan itibaren Darülaceze'nin sakinlerinden biri oldu.

    Başkan Erdoğan'ın Darülaceze ziyaretinde ʺKimsem yok.ʺ demesi üzerine ʺBiz varız.ʺ diyerek karşılık verdiği Suzan Tosun AA muhabirine konuştu. (AA)Başkan Erdoğan'ın Darülaceze ziyaretinde ʺKimsem yok.ʺ demesi üzerine ʺBiz varız.ʺ diyerek karşılık verdiği Suzan Tosun AA muhabirine konuştu. (AA)

    İSTANBUL DÜNYANIN İNCİSİ

    Suzan Tosun, AA muhabirine, yıllarca uluslararası firmanın muhasebesinde çalıştığını belirterek, her işi yaptığını ve hiç yılmadığını söyledi.
    Gençliğinde Paris ve Milano'yu da gördüğünü anlatan Tosun, "İstanbul'un her yerini, Ortaköy'ü, Suadiye'yi, Göztepe'yi seviyorum. İstanbul dünyanın incisi." dedi.

    Başkan Erdoğan'ın Darülaceze ziyaretinde ʺKimsem yok.ʺ demesi üzerine ʺBiz varız.ʺ diyerek karşılık verdiği Suzan Tosun AA muhabirine konuştu. (AA)Başkan Erdoğan'ın Darülaceze ziyaretinde ʺKimsem yok.ʺ demesi üzerine ʺBiz varız.ʺ diyerek karşılık verdiği Suzan Tosun AA muhabirine konuştu. (AA)

    Tosun, Darülaceze'de kendisini ziyaret eden Erdoğan'ın "Biz varız, biz." şeklindeki sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını anlattı.

    "HALKTAN GELDİ, HALKLA YAŞIYOR. HAYRANIM ONA"

    Başkan Erdoğan'ın halktan gelen bir insan olduğunu aktaran Tosun, "Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hayranım ona." diye konuştu.

    Tosun, Erdoğan'la sohbet ederken çok duygulandığını dile getirerek, "Ağladım, çok güvendim, çok duygulandım." ifadesini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın Darülaceze ziyaretinde ʺKimsem yok.ʺ demesi üzerine ʺBiz varız.ʺ diyerek karşılık verdiği Suzan Tosun AA muhabirine konuştu. (AA)Başkan Erdoğan'ın Darülaceze ziyaretinde ʺKimsem yok.ʺ demesi üzerine ʺBiz varız.ʺ diyerek karşılık verdiği Suzan Tosun AA muhabirine konuştu. (AA)

    Konuşmalarının yer aldığı videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından eski komşularının kendisine ulaştığını belirten Tosun, onların da bundan dolayı çok sevindiklerini ve memnun olduklarını söyledi.

    BİZ VARIZ DEDİ BUNA ÇOK SEVİNDİM

    Tosun, Erdoğan'ın çok değerli ve mütevazı birisi olduğunu vurgulayarak, "Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız.' dedi. Buna çok sevindim." dedi.

    Başkan Erdoğan, yılın son gününde Darülaceze sakinleriyle bir araya gelmişti. (AA)Başkan Erdoğan, yılın son gününde Darülaceze sakinleriyle bir araya gelmişti. (AA)

    "REİSİCUMHURLA OTURMAK NE DEMEK, YANINDAN GEÇEMEZDİN"

    Başkan Erdoğan'ı görünce adeta nutkunun tutulduğunu anlatan Tosun, şunları kaydetti:
    "Sonradan 'Daha niye konuşmadım?' diye pişman oldum. O, bir tane. (Eski siyasiler) Kasılırlardı havalarda, yanlarından geçemezdin. Reisicumhurla oturmak ne demek, yanından geçemezdin. Şimdi kardeş gibi, anne-evlat gibi konuşuyor. Çok değerli adam."

    Başkan Erdoğan yılın son gününde Darülaceze sakinleriyle bir araya geldiBaşkan Erdoğan yılın son gününde Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

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