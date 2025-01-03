SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yunus Emre Vakfı'nın eski başkanı Şeref Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler aracılığıyla naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Yunus Emre Vakfı’nın eski başkanı Şeref Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

    "Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Bu şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Yunus Emre Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ise yakalama kararı bulunan Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in ve personelin Haziran 2024'te görevden alındığı vurgulandı. Ateş'in Almanya'da olduğu ve sığınma talebinde bulunduğu iddiası da ortaya atıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti I Cenaze programı belli oldu! Acılarla dolu bir yaşam: Babam bir daha dönmedi…
    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu!
    Ferdi Tayfur’un vefat ettiği hastane önünde insan seli!
    Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin
    Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda
    Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriye’de İran için Türkiye’ye saldırdık
    DEM Parti’den MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tespih hediyesi
    Fenerbahçe’den 25 milyon Euro’luk stoper atağı! Transferde dev hamle