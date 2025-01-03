Yunus Emre Vakfı’nın eski başkanı Şeref Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

"Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Yunus Emre Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ise yakalama kararı bulunan Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in ve personelin Haziran 2024'te görevden alındığı vurgulandı. Ateş'in Almanya'da olduğu ve sığınma talebinde bulunduğu iddiası da ortaya atıldı.