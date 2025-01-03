Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki ölümlü kaza!

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Cemal Demir idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü, Balıkesir'den Dursunbeye ilçesine giderken Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda Enes Kabakoğlu'nun kullandığı 10 F 2428 plakalı otomobille çarpıştı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. (AA)

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Kazada, otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. (AA)

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR



Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumun ağır, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi.