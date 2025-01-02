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TANGO KAPATILDI MI? Tango sohbet uygulaması neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulaması Tango Türkiye’de erişim engeliyle karşılaştı. Peki Tango kapatıldı mı? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 11:12 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 11:13
TANGO KAPATILDI MI? Tango sohbet uygulaması neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi?

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    Son yıllarda sosyal medyanın toplumsal yapıyı nasıl şekillendirdiği ve özellikle gençler üzerindeki etkileri dünya çapında tartışılıyor. Türkiye'de de bu etkiler üzerine yapılan çalışmalar ve incelemeler bazı sosyal medya uygulamaları ile online oyunların gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Bu sebeple belirli sosyal medya platformlarına yönelik uygulanan erişim engelleri ve denetimler arttı.

    (Kaynak: Google Play Store)(Kaynak: Google Play Store)

    Tango Sohbet Uygulaması Engellendi

    100 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip, görüntülü ve yazılı sohbet imkânı sunan Tango, Türkiye'de erişim engeline takılan bir başka popüler platform oldu. Google Play Store'da +18 yaş sınırlaması ile indirilebilen sohbet uygulaması Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı 11 Aralık 2024 tarihli karar ile erişime kapatıldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tango'nun erişime kapatılmasının ardından, kullanıcılar bu uygulamaya artık Türkiye'den erişim sağlayamayacaklar.

    Gençleri Koruma Amaçlı Uygulanan Erişim Engelleri

    Türkiye'de sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, gençlerin internet üzerinde karşılaştığı zorbalıklar, zararlı içerikler ve dijital bağımlılık gibi sorunlar gündeme geldi. Bu sorunlarla mücadele edebilmek adına, bazı sosyal medya platformları ve oyunlar sıkça gündeme gelmişti. Roblox, Discord, TikTok ve Instagram gibi popüler uygulamalar, hem denetimlerle karşı karşıya kalmış, hem de gençleri koruyabilmek amacıyla çeşitli önlemler almıştı. Bu süreçte politikalarında değişiklikler yaparak kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşamasını hedeflemişlerdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ancak, bazı platformlar hala erişim engelleri ile karşı karşıya. Özellikle Discord ve Roblox gibi oyunlar, belirli zamanlarda erişim engelleri ile karşılaşırken, sosyal medya uygulamaları da düzenlemeler doğrultusunda kullanıcı odaklı çözümler sunmaya devam etti. Ancak son gelişmeyle, engellenen sosyal medya platformları arasına bir yenisi eklendi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sosyal Medya Denetimlerinde Süreklilik Vurgusu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce Discord'un engellenmesinin ardından yaptığı açıklamalarda sosyal medya platformları ve online oyunlar üzerindeki denetimlerin süreceğini belirtmişti. "Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz" diyen Uraloğlu, bu tarz uygulamalara karşı denetimlerin arttırılacağının sinyalini verdi.

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