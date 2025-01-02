TANGO KAPATILDI MI? Tango sohbet uygulaması neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi?

Son yıllarda sosyal medyanın toplumsal yapıyı nasıl şekillendirdiği ve özellikle gençler üzerindeki etkileri dünya çapında tartışılıyor. Türkiye'de de bu etkiler üzerine yapılan çalışmalar ve incelemeler bazı sosyal medya uygulamaları ile online oyunların gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Bu sebeple belirli sosyal medya platformlarına yönelik uygulanan erişim engelleri ve denetimler arttı.
(Kaynak: Google Play Store)
Tango Sohbet Uygulaması Engellendi
100 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip, görüntülü ve yazılı sohbet imkânı sunan Tango, Türkiye'de erişim engeline takılan bir başka popüler platform oldu. Google Play Store'da +18 yaş sınırlaması ile indirilebilen sohbet uygulaması Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı 11 Aralık 2024 tarihli karar ile erişime kapatıldı.
(Takvim Foto Arşiv)
Tango'nun erişime kapatılmasının ardından, kullanıcılar bu uygulamaya artık Türkiye'den erişim sağlayamayacaklar.
Gençleri Koruma Amaçlı Uygulanan Erişim Engelleri
Türkiye'de sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, gençlerin internet üzerinde karşılaştığı zorbalıklar, zararlı içerikler ve dijital bağımlılık gibi sorunlar gündeme geldi. Bu sorunlarla mücadele edebilmek adına, bazı sosyal medya platformları ve oyunlar sıkça gündeme gelmişti. Roblox, Discord, TikTok ve Instagram gibi popüler uygulamalar, hem denetimlerle karşı karşıya kalmış, hem de gençleri koruyabilmek amacıyla çeşitli önlemler almıştı. Bu süreçte politikalarında değişiklikler yaparak kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşamasını hedeflemişlerdi.