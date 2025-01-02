Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine şok! Kaçak yalıda kaçak yılbaşı...

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Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü'nün düzenlediği yılbaşı partisi, etkinliğin yapıldığı yerin kaçak olduğu gerekçesiyle basıldı. Olay, yılbaşı gecesi Sarıyer Meserburnu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. "YALIDA YILBAŞI" DİYEREK BİLETLERİ SATTILAR

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü üniversite öğrencileri için yılbaşı partisi organize etti ve 650-850 lira arasında bilet fiyatlarıyla partinin giriş biletlerini online bir bilet satış platformundan satışa çıkardı.

Sarıyer'de kaçak işletilen yalı mühürlendi öğrenciler mağdur oldu (İHA) Kulübün sosyal medyasından "Yalıda Yılbaşı Partisi" başlığı ile duyurulan etkinlik için 400 öğrenci bilet aldı. YALI RUHSATSIZ ÇIKTI

Yılbaşı partisinin ilerleyen saatlerinde ihbar üzerine önce zabıta ekipleri geldi. İşletmenin umuma açık bir yer olmadığı, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle olay yerine polis ekipleri de geldi.