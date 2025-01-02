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İşçiler teneke kovada yaktıkları ateşte ısınırken patlama oldu! O anlar anbean kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde işçiler teneke kova içinde yaktıkları ateşin başında ısınırken patlama oldu. Panikle kaçışan işçiler yara almazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 14:11
İşçiler teneke kovada yaktıkları ateşte ısınırken patlama oldu! O anlar anbean kamerada

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    Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı olan Toptancı Hali'nde soğuk havada ısınmak isteyen bir grup işçi, teneke kovada ateş yaktı.

    İşçiler teneke kovada yaktıkları ateşte ısınırken patlama oldu. (DHA)İşçiler teneke kovada yaktıkları ateşte ısınırken patlama oldu. (DHA)

    İŞÇİLER ISINIRKEN PATLAMA OLDU
    İşçiler ateş etrafında toplanıp ısınırken patlama oldu. Patlamayla birlikte beton parçaları ve kovada yanan maddeler etrafa saçıldı.

    Panikle kaçışan işçiler olayı yara almadan atlatırken, kovanın konulduğu noktada beton zeminde hasar oluştu. Bu arada olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

    İşçiler teneke kovada yaktıkları ateşte ısınırken patlama oldu

    Patlamayla birlikte beton parçaları ve kovada yanan maddeler etrafa saçıldı. (DHA)Patlamayla birlikte beton parçaları ve kovada yanan maddeler etrafa saçıldı. (DHA)

    Olaya tanık olan Orhan Metin, "Her zaman ısınmak için işçilerin yaktığı bir şey. Tenekede ateşi yakınca alttaki beton ısınıyor. Patlama sesini duyduk, gittik baktık herhangi bir olumsuzluk yok çok şükür. Bayağı bir ses çıktı" dedi.

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