Regaip ne demek? Regaip Kandili’nde ne olmuştur, önemi nedir? Fazileti...

Manevi huzurun zirveye çıktığı Regaip Kandili hem bireysel hem toplumsal anlamda bir arınma ve yenilenme vesilesi olarak görülüyor. Peki Regaip ne demek? Regaip Kandili'nde ne oldu, önemi nedir? İşte merak edilenler.

Regaip Ne Demek? Regaip kelimesi, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelir. Manevi literatürde ise "bol sevap, mükafat ve faziletli amel" anlamında kullanılır. Bu mübarek gece, Rabbimizin kullarına rahmet, mağfiret ve bereket kapılarını ardına kadar açtığı bir zaman dilimini ifade eder.

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Regaip Kandili'nin Önemi Nedir?

Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir. Bu geceye "Regaip" adını meleklerin verdiği rivayet edilir. Her cuma gecesi İslam'da ayrı bir kıymete sahiptir. Ancak bu gece, Recep ayı gibi mübarek bir ayın ilk cuma gecesi olması sebebiyle daha da faziletli kabul edilir.

Rabbimiz bu gece müminlere birçok ihsanlarda bulunur, samimi bir kalple tövbe eden kullarını affeder. Duaların kabul olduğu, yapılan ibadetlere kat kat sevap verildiği bu gece, manevi kazançlarla doludur. Peygamber Efendimiz (sav), bu mübarek gecelerde ibadetle meşgul olmuş ve ümmetine de bu geceleri ihya etmeyi tavsiye etmiştir.