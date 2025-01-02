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Regaip ne demek? Regaip Kandili'nde ne olmuştur, önemi nedir? Fazileti...

İslam alemi rahmeti ve bereketiyle bilinen üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili’ni idrak etmeye hazırlanıyor. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece manevi bir atmosferle dualar ve ibadetlerle geçirilecek. Bu özel gece İslam dünyasında "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 07:57 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 07:57
Regaip ne demek? Regaip Kandili’nde ne olmuştur, önemi nedir? Fazileti...

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    Manevi huzurun zirveye çıktığı Regaip Kandili hem bireysel hem toplumsal anlamda bir arınma ve yenilenme vesilesi olarak görülüyor. Peki Regaip ne demek? Regaip Kandili'nde ne oldu, önemi nedir? İşte merak edilenler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Regaip Ne Demek?
    Regaip kelimesi, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelir. Manevi literatürde ise "bol sevap, mükafat ve faziletli amel" anlamında kullanılır. Bu mübarek gece, Rabbimizin kullarına rahmet, mağfiret ve bereket kapılarını ardına kadar açtığı bir zaman dilimini ifade eder.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Regaip Kandili'nin Önemi Nedir?
    Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir. Bu geceye "Regaip" adını meleklerin verdiği rivayet edilir. Her cuma gecesi İslam'da ayrı bir kıymete sahiptir. Ancak bu gece, Recep ayı gibi mübarek bir ayın ilk cuma gecesi olması sebebiyle daha da faziletli kabul edilir.

    Rabbimiz bu gece müminlere birçok ihsanlarda bulunur, samimi bir kalple tövbe eden kullarını affeder. Duaların kabul olduğu, yapılan ibadetlere kat kat sevap verildiği bu gece, manevi kazançlarla doludur. Peygamber Efendimiz (sav), bu mübarek gecelerde ibadetle meşgul olmuş ve ümmetine de bu geceleri ihya etmeyi tavsiye etmiştir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Regaip Kandili'nde Neler Yapılmalı?
    Bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyen müminler için önerilen ibadetler şunlardır:

    Namaz Kılmak: Kandil gecelerinde kılınan nafile namazlar, kişinin Allah'a olan yakınlığını artırır. Özellikle tevbe namazı kılmak ve Kur'an tilaveti yapmak bu gecenin bereketinden istifade etmeyi sağlar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Oruç Tutmak: Kandil gününden önceki pazartesi ve perşembe günlerinde oruç tutmak Peygamberimiz (sav) tarafından tavsiye edilmiştir. Recep ayında tutulan oruç, ayrıca büyük bir sevap kazandırır.

    Dua ve Zikir: Bu gece yapılan duaların reddedilmeyeceği müjdelenmiştir. Samimiyetle edilen dualar ve tesbihler, manevi huzura vesile olur.

    Sadaka Vermek: Muhtaçlara yardım etmek, bu geceyi ihya etmenin güzel bir yoludur.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Recep Ayının Fazileti
    Recep ayı, Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarını açtığı mübarek üç ayların başlangıcıdır. Peygamber Efendimiz (sav), Ramazan'dan sonra en çok Recep ve Şaban aylarında oruç tutmuştur. Recep ayında yapılan her ibadet, Allah katında büyük bir değere sahiptir.

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