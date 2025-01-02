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İstanbul Küçükçekmece'de şok olay! Çay ocağına bomba atıldı

Akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de gerilim dolu anlar yaşandı. Bir çay ocağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bomba atıldı. Bomba patlamazken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 00:05 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 00:06
İstanbul Küçükçekmece’de şok olay! Çay ocağına bomba atıldı

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    Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çay ocağına bomba atıldı. Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp, polise ihbarda bulundu.

    Küçükçekmece'de inanılmaz olay: Çay ocağına bomba atıldı!

    Küçükçekmece’de çay ocağına bomba atıldı. (Takvişm.com.tr foto arşiv)Küçükçekmece’de çay ocağına bomba atıldı. (Takvişm.com.tr foto arşiv)

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri bombayı inceleme üzere götürdü.
    Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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