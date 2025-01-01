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Sakarya'da yılbaşı gecesi dehşet! Noel Baba kostümlü genç bıçakla saldırdı: 1 kişi öldü

Sakarya'da yılbaşı gecesi çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Noel Baba kostümlü A.O.G. (17) tarafından bıçaklanan Bakır Şahan Saçaklı (20) yaşamını yitirdi, Nesrullah T. ise ağır yaralandı. Kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alınırken saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 19:20 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 19:28
Sakarya’da yılbaşı gecesi dehşet! Noel Baba kostümlü genç bıçakla saldırdı: 1 kişi öldü

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    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi çıkan kavgada Noel Baba kostümlü A.O.G. (17) tarafından bıçaklanan Bakır Şahan Saçaklı (20) yaşamını yitirdi, Nesrullah T. ise ağır yaralandı. Kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

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    Serdivan'da yılbaşı gecesi otomobille tur atan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grup ile A.O.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    BIÇAKLA SALDIRDI

    Tartışmanın ardından ayrılan taraflar gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. Noel Baba kostümlü A.O.G., burada grubun saldırısına uğradı. A.O.G. de yanında bulunan bıçağı çekip Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı'yı bıçakladı.

    Sakarya'da yılbaşı gecesi cinayetinin güvenlik kamerası ortaya çıktı. (DHA)Sakarya'da yılbaşı gecesi cinayetinin güvenlik kamerası ortaya çıktı. (DHA)

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bakır Şahan Saçaklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    10 KİŞİ GÖZALTINDA

    Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

    Sakarya'da yılbaşı gecesi cinayetinin güvenlik kamerası ortaya çıktı. (DHA)Sakarya'da yılbaşı gecesi cinayetinin güvenlik kamerası ortaya çıktı. (DHA)

    OLAY KAMERADA

    Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grubun, A.O.G.'ye tekme ve yumruklarla saldırdığı, A.O.G.'nin park halindeki otomobilin etrafında tur atarak bir süre kaçmaya çalıştığı, ardından ise kendisini darbedenlere bıçakla karşılık verdiği görüldü.

    Bakır Şahan Saçaklı son yolculuğuna uğurlandı (İHA)Bakır Şahan Saçaklı son yolculuğuna uğurlandı (İHA)


    Görüntülerin devamında Saçaklı ve Nesrullah T.'nin yere yığıldığı A.O.G.'nin ise yanında gelen kendisi gibi Noel Baba kostümlü 2 kişiyle birlikte uzaklaştığı anlar yer aldı.

    Sakarya'da Noel Baba cinayetine kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı!

    Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    Bakır Şahan Saçaklı son yolculuğuna uğurlandı (İHA)Bakır Şahan Saçaklı son yolculuğuna uğurlandı (İHA)

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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