Sakarya’da yılbaşı gecesi dehşet! Noel Baba kostümlü genç bıçakla saldırdı: 1 kişi öldü

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi çıkan kavgada Noel Baba kostümlü A.O.G. (17) tarafından bıçaklanan Bakır Şahan Saçaklı (20) yaşamını yitirdi, Nesrullah T. ise ağır yaralandı. Kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da "Noel Baba" cinayet işledi: 1 ölü! O anlar kamerada Serdivan'da yılbaşı gecesi otomobille tur atan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grup ile A.O.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.



BIÇAKLA SALDIRDI



Tartışmanın ardından ayrılan taraflar gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. Noel Baba kostümlü A.O.G., burada grubun saldırısına uğradı. A.O.G. de yanında bulunan bıçağı çekip Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı'yı bıçakladı.

Sakarya'da yılbaşı gecesi cinayetinin güvenlik kamerası ortaya çıktı. (DHA) İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bakır Şahan Saçaklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



10 KİŞİ GÖZALTINDA



Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.