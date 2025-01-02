600 milyon TL’lik dev ikramiye çeyrek bilete çıktı! Bu parayla neler yapılır?

Milli Piyango çekilişinde bu yıl 600 milyon liralık büyük ikramiye 1052448 numaralı çeyrek bilete çıktı. Kazanan vatandaşların biletlerini Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa ve İzmir Bergama'dan satın aldığı anlaşıldı. Diğer bilet ise satın alınmadı. Milli Piyango İdaresi, 600 milyon liranın 3'e bölüneceğini böylelikle her talihlinin 200'er milyon lira alacağını açıkladı. Vatandaşlar, bu ikramiyenin hayallerini kurarken, talihliler merak konusu oldu.

"BİZİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRSİN"

Antalya'da büyük ikramiye çıkan bileti satan 26 yıllık bayi Ali Çobanoğlu, yoğunluk yaşamaya başladı. "Kim diye düşünmekten uyuyamadık. Talihli kendisini göstermek istemeyebilir ama en azından gelip bizimle tanışmasını ve kazandığı biletle bir fotoğraf çektirmek isterim. 'Bu bileti buradan aldım' dese yeterli. Bu işlerimizi hareketlendirir umarım" dedi.

Çeyrek biletlerden birini satan İzmir'den gezici bayı Serkan Biberci ise talihliyi tanımadığını belirtti. "Ortaya çıkacağını da sanmıyorum ama inşallah çıkar. Bizi de görür. Bileti benim sattığıma dair, dün bana şeften mesaj geldi. Öğrenince ben de çok şaşırdım" diye konuştu.

DEV İKRAMİYEYLE NELER YAPILIR?

- İstanbul Boğazı'nda 4 odalı 2 katlı yalı

- 66 milyon liradan 3 özel jet

- 40 bin 314 çeyrek altın

- 40 milyon liradan 5 lüks spor otomobil

- 100 milyondan 2 tane 3 katlı ultra lüks yat