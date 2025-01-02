2025 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi! İşte isimleri...

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerin isimleri belli oldu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi.

Anne Bedia Kayalar, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Dördüncü bebeği olduğunu belirten Kayalar, doğumu bugün beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Van'da 00.01'de Hüsna ve Muhammed Emin Özdemir çiftinin doğan bebeğine "Eymen" adı konuldu. Baba Özdemir, "Bebek sahibi olmak isteyenlere Allah bu mutluluğu nasip etsin. Güzel bir duygu" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da suda doğumla 00.02'de dünyaya gözlerini açan Kerem Ali Demir'i ziyaret etti. Aileye tebriklerini iletti. Memişoğlu, bebeği kucağına alarak sevdi.