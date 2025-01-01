Türkiye’nin çeşitli bölgelerini sardı! İstanbul için kritik uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen kar ve sağanak yağışlarla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Pazar günü itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor.

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2 OCAK HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Karadeniz kıyıları ile İç Ege'de sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, pazar günü Türkiye'nin büyük bir kısmında sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsim normallerine uygun bir seyir bekleniyor. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde kar yağışının etkili olacağı belirtiliyor.