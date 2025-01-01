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Türkiye'nin çeşitli bölgelerini sardı! İstanbul için kritik uyarı geldi

Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan hava olaylarını gündeme taşıdı. Sosyal medyada yapılan son dakika paylaşımları, özellikle Marmara ve çevresinde yaşanacak hava değişimlerine dair uyarılar içeriyor.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:59 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:59
Türkiye’nin çeşitli bölgelerini sardı! İstanbul için kritik uyarı geldi

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen kar ve sağanak yağışlarla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Pazar günü itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    2 OCAK HAVA NASIL OLACAK?

    Yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Karadeniz kıyıları ile İç Ege'de sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLARA DİKKAT!

    Meteoroloji'nin tahminlerine göre, pazar günü Türkiye'nin büyük bir kısmında sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsim normallerine uygun bir seyir bekleniyor. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde kar yağışının etkili olacağı belirtiliyor.

    PUS, SİS VE ÇIĞ TEHLİKESİ

    Meteoroloji, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları, pus ve sis görülebileceği uyarısını yaptı. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ulaşımda aksamalara neden olabilecek bu durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

    UZMANLARDAN UYARI: ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALIN

    Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde eğimli yamaçlarda oluşabilecek çığ tehlikesine dikkat çekildi. Buzlanma ve don olaylarının da ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

    Meteoroloji'nin yayımladığı rapor doğrultusunda, özellikle hafta sonu plan yapacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurmaları önemle tavsiye ediliyor. Kar ve sağanak yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbir almak, güvenli bir hafta sonu geçirmenizi sağlayabilir.

    İSTANBUL'A KRİTİK UYARI

    Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 yılının ilk günlerinde İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının da önümüzdeki günlerde ciddi şekilde düşeceğini ifade etti.

    İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

    Uzmanların tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı ocak ayının ikinci haftasında etkili olacak. Özellikle 4-5 Ocak tarihlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi ve Marmara Bölgesi'nde kar yağışının başlaması öngörülüyor.

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