Türkiye’nin çeşitli bölgelerini sardı! İstanbul için kritik uyarı geldi

UZMANLARDAN UYARI: ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALIN
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde eğimli yamaçlarda oluşabilecek çığ tehlikesine dikkat çekildi. Buzlanma ve don olaylarının da ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji'nin yayımladığı rapor doğrultusunda, özellikle hafta sonu plan yapacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurmaları önemle tavsiye ediliyor. Kar ve sağanak yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbir almak, güvenli bir hafta sonu geçirmenizi sağlayabilir.
İSTANBUL'A KRİTİK UYARI
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 yılının ilk günlerinde İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının da önümüzdeki günlerde ciddi şekilde düşeceğini ifade etti.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Uzmanların tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı ocak ayının ikinci haftasında etkili olacak. Özellikle 4-5 Ocak tarihlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi ve Marmara Bölgesi'nde kar yağışının başlaması öngörülüyor.