"Kızım Gibi Kokuyorsun" ve "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir , kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti. (INSTAGRAM)

Özdemir'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından şu ifadeyle duyuruldu: "Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun."