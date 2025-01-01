SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Olgun Özdemir'den acı haber

Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Olgun Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özdemir'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından şu ifadeyle duyuruldu: "Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:44 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:44
Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Olgun Özdemir’den acı haber

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

    Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti. (INSTAGRAM)Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti. (INSTAGRAM)

    Özdemir'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından şu ifadeyle duyuruldu: "Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun."

    Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti. (INSTAGRAM)Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti. (INSTAGRAM)

    Hayata geçirdiği film projeleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

    Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti. (INSTAGRAM)Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti. (INSTAGRAM)

    OLGUN ÖZDEMİR KİMDİR?
    İzmir'in Buca ilçesinde 18 Ağustos 1974'te dünyaya gelen Özdemir, sinemaya birçok kısa film, belgesel ve uzun metrajlı filmle önemli katkılarda bulundu.

    İlkokulu Almanya'da tamamlayan Özdemir, İzmir Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra 1991'de İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine girdi.

    Özdemir, sinemaya olan ilgisi nedeniyle 1994'te Almanya'nın Köln kentinde Medya Akademi Reji Bölümü'ne geçiş yaptı.

    Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsünün sinema atölyesi çalışmalarına katılan Özdemir, Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda kısa film ve belgesel projesini hayata geçirdi.

    Özdemir, 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerine imza attı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | ABD’deki saldıran kirli plan çıktı! Kumpasın adı DEAŞ: Asıl hedef Suriye’den çıkacağım diyen Trump mı?
    Galata’da tarihi Gazze yürüyüşü | Binlerce kişi İsrail zulmüne tepki göstermek için toplandı! Mazlumlar için eller semaya açıldı
    ABD’deki saldırı terör eylemi mi? 2 farklı senaryo var
    Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor
    Jose Mourinho dünya yıldızını ikna etti! Geleceği İstanbul’da
    İslam düşmanı İngiliz Paul Golding’ten skandal! Ayasofya hazımsızlıkları bitmedi
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    Bilal Erdoğan’dan Galata’da Filistin mesajı: Batı’nın maskesi Gazze’de düşüyor! | Ayasofya, Emevi Camii sıra Mescid-i Aksa’da!
    Takvim.com.tr Galata’daki Gazze kıyamının nabzını tuttu! Dünyaya tepki Netanyahu’ya lanet | Küçük kız çocuğu mikrofonumuzdan dua etti
    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı
    Mütefekkir Sadık Albayrak ve Dr. Esra Albayrak Gazze için Galata’da: Bu hareketler Türkiye’nin dirilişine vesile olur
    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı
    Yeni yılın ilk güçlü mesajı Galata’dan: Özgür Filistin! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci takvim.com.tr’ye konuştu: Bugün İsrail askerine korku verdik
    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Marin’den mesaj verdi: Fiberin hızını Türkiye’nin her köşesine taşıyoruz
    AK Partili Abdullah Özdemir TAKVİM’e konuştu! Galata’dan Netanyahu’ya mesaj: Zulüm ile abad olunmaz! Ölmeden karşılığını alacak