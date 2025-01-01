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Yılbaşı eğlencesi faciayla bitti! Üniversiteli Melek Pekkara'nın şüpheli ölümü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yılbaşı kutlamasının ardından kaldığı yurda dönerken fenalaşan üniversite öğrencisi Melek Pekkara hayatını kaybetti. Melek Pekkara'nın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 15:55
Yılbaşı eğlencesi faciayla bitti! Üniversiteli Melek Pekkara’nın şüpheli ölümü

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    Balıkesir'de yılbaşı kutlaması faciayla sonuçlandı.

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören 18 yaşındaki Melek Pekkara dün gece yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için kaldığı yurt yöneticilerinden izin aldı.

    Melek Pekkara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti (İHA)Melek Pekkara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti (İHA)

    YURDA DÖNERKEN FENALAŞTI
    Gece, yurda dönerken Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    MELEK PEKKARA HAYATINI KAYBETTİ
    Şuuru kapalı olan Pekkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Melek Pekkara (İHA)Melek Pekkara (İHA)

    Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Melek Pekkara'nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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