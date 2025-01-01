Yılbaşı eğlencesi faciayla bitti! Üniversiteli Melek Pekkara’nın şüpheli ölümü

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören 18 yaşındaki Melek Pekkara dün gece yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için kaldığı yurt yöneticilerinden izin aldı.

Melek Pekkara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti (İHA)

YURDA DÖNERKEN FENALAŞTI

Gece, yurda dönerken Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MELEK PEKKARA HAYATINI KAYBETTİ

Şuuru kapalı olan Pekkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.