Sosyal medyada kendisini Apeks Estetik, Sağlık ve Danışmanlık Şirketi'nin sahibi şeklinde tanıtan sahte doktor Murat Kaynak, kliniğine gelen gerçek doktor Merve Sema Yılmaz'ı "Uzman doktor ve estetik cerrahım" diye tanıtarak ameliyata ikna etti. Şirketin Bayrampaşa'daki ofisine giden genç kadının Şafak Hastanesi'ne yatışı yapıldı. Yılmaz iki günde taburcu edildi. Genç kadın, kalıcı izlerin oluşması sebebiyle 18 Ekim 2023'te Murat Kaynak ve doktor Atacan Emre Koçman hakkında suç duyurusunda bulundu. Yılmaz'ın avukat Musa Karabacak, Kaynak'ın doktor olmadığını soruşturma sürecinde öğrendiklerini, soruşturmanın yavaş ilerlediğine dikkat çekti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. doktor" olarak bahsedildi ve soruşturmaya 14 Kasım'da onay çıktı.

Yılmaz, "100 bin lirayı aşkın harcama yaptım. Kalan izler ciddi travma yarattı. Tek sevindiğim yaşamam" dedi.

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