Bugün bankalar açık mı yarım gün mü? 1 Ocak’ta bankalar çalışıyor mu? EFT-FAST-Havale yapılır mı?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil kapsamında yer alır. Bu nedenle, bankalar bu tarihte hizmet vermez. Bankacılık işlemlerini yapmak isteyenler için internet bankacılığı ve mobil uygulamalar alternatif bir çözüm sunar. Ayrıca, acil nakit ihtiyaçları için ATM'lerden faydalanmak mümkündür.

(Takvim Foto Arşiv)

Bankacılık İşlemleri İçin Alternatifler

İnternet Bankacılığı: Fatura ödeme, para transferi ve yatırım işlemleri gibi birçok hizmet internet üzerinden erişilebilir.

Mobil Bankacılık: Mobil uygulamalar üzerinden hızlı ve güvenli işlemler yapılabilir.

ATM Hizmetleri: Para çekme, yatırma ve bazı temel bankacılık işlemleri için ATM'lerden destek alabilirsiniz.

Yılbaşı tatilinin keyifli ve sorunsuz geçmesi için bankacılık işlemlerinizde alternatif kanallardan faydalanabilirsiniz.

1 OCAK'TA EFT İŞLEMİ YAPILIR MI?

1 Ocak'ta EFT (Elektronik Fon Transferi) yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir uyarı bulunuyor. Resmi tatil olması nedeniyle EFT işlemleri aynı gün içerisinde gerçekleşmez ve ilk iş günü olan 2 Ocak'ta işleme alınır. Ancak, havale işlemleri banka içi olduğu için 1 Ocak'ta da gerçekleştirilebilir.