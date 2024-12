🎄Yeni yıl mesajları 2025 | Anneye, eşe, akrabaya, iş arkadaşına gönderilebilecek yılbaşı mesajları ve kutlama sözleri

"Yeni y─▒l sana sa─čl─▒k, mutluluk ve huzur getirsin. Hep yan─▒mda oldu─čun i├žin minnettar─▒m, mutlu y─▒llar annem!" "Anneci─čim 2025 y─▒l─▒ senin i├žin ne┼če, ba┼čar─▒ ve sa─čl─▒k dolu olsun. Yeni y─▒l─▒n kutlu olsun!" "Sana her zaman en g├╝zel dileklerimle, sa─čl─▒kl─▒ ve mutlu bir y─▒l dilerim. ─░yi ki vars─▒n, anne."

Sevgiliye G├Ânderilebilecek Y─▒lba┼č─▒ Mesajlar─▒

Sevdi─činiz ki┼čiye 2025'in ilk g├╝n├╝nde duygusal bir mesaj g├Ândermek istiyorsan─▒z, i┼čte onun kalbini ─▒s─▒tacak baz─▒ ├Âneriler:

"Birlikte ge├žirdi─čimiz her y─▒l, benim i├žin ayr─▒ bir arma─čan. 2025'te de hep yan─▒mda ol. Seni seviyorum, mutlu y─▒llar!"

"Her yeni y─▒l, a┼čk─▒m─▒z─▒n daha da b├╝y├╝d├╝─č├╝ bir y─▒l oluyor. 2025'te de kalbim seninle atacak. ─░yi ki vars─▒n!"

"Yeni y─▒l, yeni umutlar ve yeni mutluluklarla dolsun. 2025 y─▒l─▒nda her ┼čey g├Ânl├╝n├╝zce olsun. Mutlu Y─▒llar!"