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YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 31 Aralık İstanbul'da okullar saat kaça kadar açık? Valilik açıkladı!

Yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte 31 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. 2025 yılına girmeye sayılı günler kala hem öğrenciler hem de veliler yılbaşı öncesinde okulların nasıl bir düzenle işleyeceğini öğrenmek istiyor. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:08 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:09
YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 31 Aralık İstanbul’da okullar saat kaça kadar açık? Valilik açıkladı!

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    İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü gerçekleşecek olan yılbaşı gecesi öncesi alınan trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre okullar 31 Aralık tarihinde saat 16.00'da kapanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)Trafik Yoğunluğu ve Güvenlik Önlemleri Etkili Olacak

    İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları ve etkinlikleri nedeniyle, şehri etkisi altına alacak trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak, resmi ve özel okulların eğitim öğretim faaliyetlerini erken bitirmesi kararlaştırıldı. Valilik, bu önlemlerle öğrencilerin ve okul çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim saatlerinin 16.00'ya kadar uzatılmasını duyurdu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Okullar 16.00'da Kapanacak

    31 Aralık Salı günü İstanbul'daki tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, eğitimlerini saat 16.00'da tamamlayacak. Öğrenciler, normal ders saatlerini tamamladıktan sonra okuldan ayrılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu düzenleme, yılbaşı gecesi nedeniyle şehirdeki trafik akışının rahatlamasını ve güvenlik tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyor.