İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü gerçekleşecek olan yılbaşı gecesi öncesi alınan trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre okullar 31 Aralık tarihinde saat 16.00'da kapanacak.
İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü gerçekleşecek olan yılbaşı gecesi öncesi alınan trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre okullar 31 Aralık tarihinde saat 16.00'da kapanacak.
Trafik Yoğunluğu ve Güvenlik Önlemleri Etkili Olacak
İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları ve etkinlikleri nedeniyle, şehri etkisi altına alacak trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak, resmi ve özel okulların eğitim öğretim faaliyetlerini erken bitirmesi kararlaştırıldı. Valilik, bu önlemlerle öğrencilerin ve okul çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim saatlerinin 16.00'ya kadar uzatılmasını duyurdu.
Okullar 16.00'da Kapanacak
31 Aralık Salı günü İstanbul'daki tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, eğitimlerini saat 16.00'da tamamlayacak. Öğrenciler, normal ders saatlerini tamamladıktan sonra okuldan ayrılacak.
Bu düzenleme, yılbaşı gecesi nedeniyle şehirdeki trafik akışının rahatlamasını ve güvenlik tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyor.