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İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü gerçekleşecek olan yılbaşı gecesi öncesi alınan trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre okullar 31 Aralık tarihinde saat 16.00'da kapanacak.

(Takvim Foto Arşiv)Trafik Yoğunluğu ve Güvenlik Önlemleri Etkili Olacak İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları ve etkinlikleri nedeniyle, şehri etkisi altına alacak trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak, resmi ve özel okulların eğitim öğretim faaliyetlerini erken bitirmesi kararlaştırıldı. Valilik, bu önlemlerle öğrencilerin ve okul çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim saatlerinin 16.00'ya kadar uzatılmasını duyurdu.