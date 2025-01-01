İşte 2025’in ilk bebekleri! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan hastane ziyareti

Yeni yıla girer girmez müjdeli haberler gelmeye başladı.
Yeni yıla girer girmez müjdeli haberler gelmeye başladı.
Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. İstanbul'da da yeni yılın ilk bebekleri Kerem Ali Demir, Yavuz Selim Ceylan ve Recep Yılmaz dünyaya geldi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde normal doğumla dünyaya gelen doğan Kerem Ali Demir'in annesi Fatma Demir, Yavuz Selim Ceylan'ın annesi Cennet Ceylan, Recep Yılmaz'ın annesi ise Çiydem Yılmaz, sevince boğuldu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yeni yılın ilk dakikalarında doğan bebekleri hastanede ziyaret edip, aileleri tebrik etti. Bakan ve beraberindekiler daha sonra bebeklere hediye verdi.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025'in milletimize ve dünyaya hayırlar getirmesini, 2024'ten daha iyi daha mutlu, huzurlu bir dünya olmasını, herkes için sevdikleriyle beraber nice günler yaşamasını diliyorum. 2023-2024 yıllarına baktığımızda dünyada daha çok üzüntülü olayların çok olduğunu görüyoruz. Gazze gibi, insanları çocuk çoluk öldürüldüğü bir dünya düzeninin maalesef hüküm sürdüğü, bir zaman dilimi geçiriyoruz. Elimizden geldiğince biz Türk Milleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız olarak, barışın ve huzurun gelmesi için çabalıyoruz. Bugün 2025 senesinde ilk doğan bebeklerimizi ziyaret ettik, anneleri ziyaret ettik. İstanbul'da ilk doğan bebeğimiz Keremi Ali, 4. Çocuk ve hepsi normal doğumla doğmuşlar. Hatta ilk bebeğimiz suda doğdu. Bu da bizim için gurur meselesi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Türkiye'nin Prime sezaryan dediğimiz ameliyat yapılan en düşük hastanesi. Burada daha çok ebeler gözetiminde, doktorun eşliğinde normal doğum yapılıyor, yüzde 90 onaranında. Bunlar ebelerin gebeleri takibi ve onları doğum eylemlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ettim. 4 bebeğimizi ve ailelerini ziyaret ettik" dedi.
Türkiye'nin sağlıkta lider olma yolunda hazırlandıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de prime sezaryan oranları daha yüksek, bunları daha düşürmemiz gerektiğini, özellikle hekim arkadaşlarımıza, anne adaylarımızın bu konuda normal olan doğal doğumu tercih etmesini bekliyoruz. Tabi ki eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa, sezaryanla çocuk dünyaya gelebilir. Ama bu, dünya sağlık örgütünün sadece yüz doğumda 15'nde hendikasyon dediğimiz gerekli olan bir şey. Onun için biz normal doğumu bu sene eylem planı hazırladık. Sayın Emine Erdoğan ile beraber, faaliyete geçirdik. İnşallah bu eylem planı başarılı olur, 2025'te buna çabalıyacağız. Özellikle Türkiye'de doğurganlık oranı ile beraber kilo ile birlikte obezite ve bağımlılıkla mücadele için önemli bir yıl. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle inşallah sağlıklı Türkiye Yüzyılını çok daha hastalıktan korunarak, bedenimize ve sağlığımıza dikkat ederek, geçireceğiz. Onun için biz aile hekimliklerini önemsiyoruz. Birinci basamağı koruyucu hekimliği önemsiyoruz. Tabi ki Türkiye'de dünyaya örnek bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugün baktığınız zaman hem ulaşılabilirlik anlamında hem ekonomik olarak, insanlara yükletilmeyen bir sağlık sistemimiz var. İnşallah bunu hem üreten hem teknolojik ve bilim olarak geliştiren, bir yapıya da dönüştüreceğiz. Türkiye sağlık ile ilgili artık dünyanın söz sahibi bir ülkesi, bunu bilim üreterek de teknoloji üreterek de, liderliğine hazırlanma aşamasında, elimizden gelen çabayı harcıyoruz" şeklinde konuştu.
VAN'DA 2025'İN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
Van'da 2025 yılının ilk bebeği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Muhammed Emin Özdemir ve Hüsna çiftinin mutluluğu, yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek bebekle taçlandı. 2 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen bebeğe "Eymen" adı verildi. Anne ve baba büyük mutluluk yaşarken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastane yönetimiyle yılın ilk bebeğini ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Özdemir ailesini tebrik ederek minik Eymen'ne sağlıklı bir ömür diledi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan baba Muhammed Emin Özdemir, yeni yıla "Eymen" adını verdikleri bebekleriyle girdiklerini ve ikinci evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Özdemir, tüm Türkiye'ye iyi yıllar dileklerini iletti.
ADANA'DA 2025'İN İLK BEBEĞİ UMUT
Adana'da da yeni yılın ilk bebeği, Bedia (38) ve Karaman (40) Kayalar çiftinin hiç beklemediği anda dünyaya geldi. Normalde doğumu 2 hafta sonra planlanan Bedia Kayalar, akşam saatlerinde aniden fenalaşarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acilen doğuma alınan Bedia Kayalar, 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.
Adana'da yeni yılın ilk bebeğine ailesi Umut ismini verdi. Gazetecilere konuşan Bedia Kayalar, "Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, doğumuma 2 hafta vardı. 4.evladım da sağlıkla dünyaya geldi" dedi.
MALATYA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ AHSEN
Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Saat 00.08'de 2 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen bebeğe ailesi 'Ahsen' ismini verdi. Sağlıkla bebeklerini kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını belirten anne Gülçiçek Dalhançer, "3'üncü çocuğum. Yeni yılda sağlıkla dünyaya geldi. Kızıma inşallah 'Ahsen' ismini vermeyi düşünüyorum" dedi.
İtfaiye eri olan baba Ramazan Dalhançer (33) 11 yıldır evli olduğunu ifade ederek, "Bu 3'üncü kızım. Yeni yılda hayırla geldi kızım. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olur. 3 kız çocuğuna sahip olmak çok güzel bir duygu. Yeni yılda barış huzur diliyorum" diye konuştu.
GAZİANTEP'İN 2025'TEKİ İLK BEBEĞİ ÖKKEŞ
Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi. Nazlı-Cuma Suyabatmaz çiftinin erkek bebeğine Ökkeş ismi konuldu.
Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi'nde saat 00.02'de dünyaya gözlerini açtı. Yeni yılın ilk bebeği Nazlı ve Cuma Suyabatmaz çiftinin 6. çocuğu olan Ökkeş bebek oldu. 3 kilo 600 gram ağırlığındaki Ökkeş bebeğe hastane başhekim tarafından altın ve hediye verildi.
İZMİR'DE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ MAHİR DENİZ OLDU
İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Mahir Deniz Şaki oldu. Şenay (35) ve Şener Şaki çiftinin çocukları Mahir Deniz, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde 3 kilo 440 gram olarak gözlerini dünyaya açtı.
Aile, yeni yıla bebekleri Mahir Deniz ile birlikte girmekten mutlu olduklarını ifade etti.