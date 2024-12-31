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Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, karşı şeride geçerek İETT otobüsüyle çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 22:42 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 23:20
Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

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    Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

    Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

    Kaza, saat 19.30 sıralarında 5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Abdullah Semih Aydın (22) yönetimindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve Erkan Ö. idaresindeki İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

    Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı (Fotoğraf: AA)Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı (Fotoğraf: AA)

    2 GENÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Abdullah Semih Aydın ile ön koltukta oturan Ceyda Öztürk'ü (23) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

    Eyüpsultan'da meydana gelen feci trafik kazası, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin karşı şeride geçerek İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı anlar yer alıyor.