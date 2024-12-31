Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Eyüpsultan 'da meydana gelen trafik kaza sında kontrolden çıkan bir otomobil İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı (Fotoğraf: AA)

2 GENÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Abdullah Semih Aydın ile ön koltukta oturan Ceyda Öztürk'ü (23) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Eyüpsultan'da meydana gelen feci trafik kazası, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin karşı şeride geçerek İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı anlar yer alıyor.