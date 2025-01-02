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Bugün ne kandili? (1-2 Ocak 2025) Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?

1 Ocak 2025, Hicri takvime göre Recep ayının ilk günü olup kandil gecesi değildir. Peki, Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:26
Bugün ne kandili? 1-2 Ocak 2025 Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?

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    Bugün, 1 Ocak 2025, Hicri takvime göre Recep ayının ilk günüdür. Bu nedenle bugün kandil gecesi değildir. Regaip Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Regaip Kandili ne zaman?

    Regaip Kandili, Üç Aylar'ın başlangıcını simgeler ve Recep ayının ilk Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece (2 Ocak 2025) kutlanır. Bu mübarek gecede Müslümanlar Allah'a dua eder, tövbe eder ve ibadet ederler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 yılı kandil günleri ne zaman?

    2025 yılı için Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekildedir:

    Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

    Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

    Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ramazan Ayı Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

    Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

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