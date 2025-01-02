Bugün ne kandili? (1-2 Ocak 2025) Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?

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Bugün, 1 Ocak 2025, Hicri takvime göre Recep ayının ilk günüdür. Bu nedenle bugün kandil gecesi değildir. Regaip Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecektir.

(Takvim Foto Arşiv) Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili, Üç Aylar'ın başlangıcını simgeler ve Recep ayının ilk Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece (2 Ocak 2025) kutlanır. Bu mübarek gecede Müslümanlar Allah'a dua eder, tövbe eder ve ibadet ederler.