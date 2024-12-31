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AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyongo Yılbaşı çekilişi amorti bilet sorgulama ekranı! Amorti ne kadar?

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ödül ve amorti heyecanını bir arada yaşatıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da "Amorti nedir, ne kadar kazandırır?" soruları gündemi meşgul ediyor. İşte amorti hakkında merak edilenler ve bilet sorgulama ekranına dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 18:00 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 18:01
AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyongo Yılbaşı çekilişi amorti bilet sorgulama ekranı! Amorti ne kadar?

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    Milli Piyango biletleriyle ilgili merak edilen birçok soru arasında "Amorti" konusu ön plana çıkıyor. Peki, amorti nedir, ne kadar kazandırır ve amorti rakamlarını nasıl sorgulayabilirsiniz? İşte tüm detaylar...

    AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyongo Yılbaşı çekilişi amorti bilet sorgulama ekranı! Amorti ne kadar?

    Amorti Nedir?

    Milli Piyango biletlerinde "Amorti", son rakamına göre verilen özel bir ikramiye türüdür. Özellikle yılbaşı çekilişlerinde amorti, birçok kişinin umudu haline geliyor. Çekiliş sırasında amorti için iki farklı rakam belirlenir. Biletinizin son rakamı bu iki rakamdan biriyle uyuşuyorsa, amorti kazananlar arasına girersiniz.

    Amorti kazananlar, bileti satın aldıkları tutarı geri alabilir. Eğer fiziki bir bilet aldıysanız, kazandığınız amorti ikramiyesini Milli Piyango bayilerinden veya resmi web siteleri olan millipiyango.gov.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden alabilirsiniz.

    AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyongo Yılbaşı çekilişi amorti bilet sorgulama ekranı! Amorti ne kadar?

    Amorti Ne Kadar Kazandırır?
    Amorti kazananların ödülleri, bilet türüne göre değişiklik gösteriyor. İşte 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi için amorti kazandırdığı tutarlar:

    Çeyrek Bilet: 150 TL
    Yarım Bilet: 300 TL
    Tam Bilet: 600 TL
    Amorti sayesinde şansınızı küçük de olsa değerlendirme şansı bulabilirsiniz.

    AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyongo Yılbaşı çekilişi amorti bilet sorgulama ekranı! Amorti ne kadar?

    Milli Piyango Amorti Rakamları Nasıl Sorgulanır?

    2025 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başlayacak ve büyük bir heyecanla canlı yayında gerçekleşecek. Çekiliş sırasında belirlenen amorti rakamları, diğer ikramiyelerle birlikte kamuoyuna duyurulacak.

    Sonuçlar anlık olarak Milliyet.com.tr üzerinden yayınlanacak. Ayrıca, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra aktif hale gelecek bilet sorgulama ekranı ile bilet numaranızı kolayca kontrol edebilir, amorti kazandığınızdan emin olabilirsiniz.

    AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyongo Yılbaşı çekilişi amorti bilet sorgulama ekranı! Amorti ne kadar?

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    AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyongo Yılbaşı çekilişi amorti bilet sorgulama ekranı! Amorti ne kadar?

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