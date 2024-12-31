AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025 | Milli Piyongo Yılbaşı çekilişi amorti bilet sorgulama ekranı! Amorti ne kadar?

Milli Piyango biletleriyle ilgili merak edilen birçok soru arasında "Amorti" konusu ön plana çıkıyor. Peki, amorti nedir, ne kadar kazandırır ve amorti rakamlarını nasıl sorgulayabilirsiniz? İşte tüm detaylar...

Amorti Nedir?

Milli Piyango biletlerinde "Amorti", son rakamına göre verilen özel bir ikramiye türüdür. Özellikle yılbaşı çekilişlerinde amorti, birçok kişinin umudu haline geliyor. Çekiliş sırasında amorti için iki farklı rakam belirlenir. Biletinizin son rakamı bu iki rakamdan biriyle uyuşuyorsa, amorti kazananlar arasına girersiniz.

Amorti kazananlar, bileti satın aldıkları tutarı geri alabilir. Eğer fiziki bir bilet aldıysanız, kazandığınız amorti ikramiyesini Milli Piyango bayilerinden veya resmi web siteleri olan millipiyango.gov.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden alabilirsiniz.