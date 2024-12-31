Antalya’da battaniyeye sarılı ceset bulundu! Kimliği belli oldu

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Antalya'da bir şahıs üst geçit altında otların arasında ölü olarak bulundu. Olay, saat 15.30 sıralarında Anntalya'nın Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağında ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, üst geçit altında ağır bir koku alan vatandaşlar çalıların altında bir kişinin battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yattığını gördü. Antalya'da üst geçidin altında battaniyeye sarılı ceset bulundu (Fotoğraf: İHA) 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.