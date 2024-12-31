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Antalya'da battaniyeye sarılı ceset bulundu! Kimliği belli oldu

Antalya’da bir şahıs üst geçit altında otların arasında ölü olarak bulundu. Şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üzerinden Kazım Taşdemir adına kimlik çıktı.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:18
Antalya’da battaniyeye sarılı ceset bulundu! Kimliği belli oldu

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    Antalya'da bir şahıs üst geçit altında otların arasında ölü olarak bulundu.

    Olay, saat 15.30 sıralarında Anntalya'nın Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağında ortaya çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, üst geçit altında ağır bir koku alan vatandaşlar çalıların altında bir kişinin battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yattığını gördü.

    Antalya'da üst geçidin altında battaniyeye sarılı ceset bulundu (Fotoğraf: İHA)Antalya'da üst geçidin altında battaniyeye sarılı ceset bulundu (Fotoğraf: İHA)

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Antalya'da üst geçidin altında battaniyeye sarılı ceset bulundu (Fotoğraf: İHA)Antalya'da üst geçidin altında battaniyeye sarılı ceset bulundu (Fotoğraf: İHA)

    10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
    Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan tanınmaz haldeki cesedin üzerinden Kazım Taşdemir (66) adına kimlik çıkarken, Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya'da üst geçidin altında battaniyeye sarılı ceset bulundu (Fotoğraf: İHA)Antalya'da üst geçidin altında battaniyeye sarılı ceset bulundu (Fotoğraf: İHA)