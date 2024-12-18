Banu Onaral kimdir? Prof. Dr. Banu Onaral hastalığı neydi?

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BANU ONARAL KİMDİR?

Banu Onaral , Pensilvanya, Philadelphia'daki Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği alanında HH Sun Profesörüydü. 1997 yılında Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bilimi ve Sağlık Sistemleri Okulu'nu kurdu. Onaral, 1978 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nden Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora derecesi ve 1973 ve 1974 yıllarında sırasıyla İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecesi aldı.

Banu Onaral'ın profesyonel hizmetleri arasında, Ulusal Bilim Vakfı Mühendislik Danışma Kurulu'nda ve teklif inceleme panellerinde ve çalışma bölümlerinde hizmet de dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerin ve fon sağlayan kuruluşların danışma kurullarında ve stratejik planlama organlarında başkanlık ve üyelik bulunmaktadır. Türkiye, İstanbul'daki Sabancı Üniversitesi'nin kurulmasıyla görevli stratejik planlama ekibinde görev almıştır.