2025 yılbaşı Milli Piyango 10.000 TL ve 25.000 TL kazanan numaralar hangileri? Son 6 rakama göre...

Bu akşam itibarıyla 2025 yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiyeden amortiye kadar kazandıran şanslı numaralar açıklanacak. Peki, 2025 yılbaşı Milli Piyango 10.000 TL ve 25.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte son 6 rakama göre talihli o numaralar...