2025 yılbaşı Milli Piyango 10.000 TL ve 25.000 TL kazanan numaralar hangileri? Son 6 rakama göre...

Bu akşam itibarıyla 2025 yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiyeden amortiye kadar kazandıran şanslı numaralar açıklanacak. Peki, 2025 yılbaşı Milli Piyango 10.000 TL ve 25.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte son 6 rakama göre talihli o numaralar...
(Takvim Foto Arşiv)
2025 yılbaşı Milli Piyango 10.000 TL ve 25.000 TL kazanan numaralar hangileri?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü yani bu akşam çekiliyor! Çekilişler tamamlandıkça sonuçlar Milli Piyango resmi sitesi üzerinden güncellenecektir.
(Takvim Foto Arşiv)
Tüm çekiliş süreci ve resmi sonuçlar için aşağıda yer alan (Takvim.com) Piyango Sonuçları ekranı ve MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI ziyaret edilebilir.