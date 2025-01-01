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Bugün berberler ve kuaförler açık mı? 1 Ocak 2025 güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

Yeni yıla sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından berberler ve kuaförlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün (31 Aralık) ve 1 Ocak 2025 güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:42 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:15
Bugün berberler ve kuaförler açık mı? 1 Ocak 2025 güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

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    Yeni yıla kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından berberler ve kuaförlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün (31 Aralık) ve yarın (1 Ocak 2025) güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bugün berberler ve kuaförler açık mı?

    31 Aralık çalışma takviminde resmi tatile denk gelmediği için kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri aktif çalışmaktadır. Çalışma saatleri salon ve semte göre değişkenlik gösterebilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1 Ocak 2025 güzellik merkezleri ve berberler açık mı?

    1 Ocak yılbaşı günü güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler resmi tatil olması ve piyasaların kapalı olması nedeniyle çalışmaya ara verirler. Ancak yine de bazı güzellik merkezleri inisiyatif kullanarak tatil günü çalışmaya devam edebilir.