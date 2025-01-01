Bugün berberler ve kuaförler açık mı? 1 Ocak 2025 güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

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Yeni yıla kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından berberler ve kuaförlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün (31 Aralık) ve yarın (1 Ocak 2025) güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Bugün berberler ve kuaförler açık mı? 31 Aralık çalışma takviminde resmi tatile denk gelmediği için kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri aktif çalışmaktadır. Çalışma saatleri salon ve semte göre değişkenlik gösterebilir.