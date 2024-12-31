2025 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA; 2025 yılbaşı MPİ bilet numarası online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

600 Milyon TL İkramiye İle 2025 Yılbaşı Çekilişi Heyecanı! Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için, bu yılın çekilişinde rekor büyük ikramiye tutarı belirlendi. Bilet sorgulama ekranından çekiliş sonuçlarına ulaşarak hangi ikramiyeyi kazandığınızı öğrenin! Yeni yıl, yeni umutlar ve büyük hayallerle birlikte geliyor! 2025 Yılbaşı çekilişi için geri sayım başlamış durumda ve bu yılın çekilişi, tarihin en büyük ikramiyesi olan 600 milyon TL ile dikkat çekiyor. Bu rekor tutar, milyonlarca insanın hayallerini gerçekleştirme fırsatını sunuyor ve çekiliş sonuçları, milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor.>

Bilet numaranızın çekilişte hangi ikramiyeyi kazandığını hızlıca kontrol etmek için Milli Piyango'nun resmi bilet sorgulama ekranına gidin. Sorgulama ekranı, kazanan numaraların tam listesiyle birlikte, bilet numaranıza uygun olarak çıkan ikramiyeyi gösterir.

Bilet türünüz, kazandığınız ödül üzerinde belirleyici bir rol oynar: