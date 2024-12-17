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Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tahliye edildi

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz hakkında mahkeme ara kararını verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken İbrahim Yılmaz adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:07
Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tahliye edildi

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    İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

    İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz'ın avukatı katıldı.

    Tutuklu fenomen İbrahim Yılmaz tahliye edildi!

    Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Yılmaz içerik üreticisi olduğunu, halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini söyledi.

    Arkada kahverengi ceketli: İbrahim Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)Arkada kahverengi ceketli: İbrahim Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)

    Yılmaz, takipçi sayısı fazla olduğu için şirketlerin kendisine ulaştığını, paylaştığı videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazandığını, amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını anlatarak, reklamlar üzerinden para kazandığını savundu.

    Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.

    Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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    İDDİANAMEDEN

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan soruşturma yürütüldü.

    Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yılmaz hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.

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