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Yılbaşında cezaevlerinde görüş olacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta açık görüş var mı?

Cezaevlerinde yılbaşı döneminde açık görüş olup olmayacağı tutuklu ve hükümlü yakınları tarafından merakla araştırılıyordu. Bu konuda beklenen açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 08:48 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 08:48
Yılbaşında cezaevlerinde görüş olacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta açık görüş var mı?

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    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere yılbaşı dolayısıyla özel bir izin uygulaması başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23-29 Aralık tarihleri arasında açık görüş izni verileceğini belirtti. Bu düzenleme cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sevdikleriyle yılbaşı öncesi bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla yapıldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Açık Görüş Süreleri ve Koşullar

    Açık görüş hakkı, farklı cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler için belirli kurallar çerçevesinde sunulacak. Yetişkin, genç hükümlü ve tutuklular için görüş süresi en az yarım saat, en fazla ise bir buçuk saat olacak. Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bu süre daha uzun olacak; en az bir, en fazla üç saat olarak belirlendi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ziyaret Saatleri ve Uygulama Şartları

    Açık görüşler sabah 9:00 ile akşam 17:00 arasında gerçekleştirilecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılan ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olan tutuklu ve hükümlüler bu uygulamadan yararlanamayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bakan Tunç bu yılbaşı döneminde, cezaevlerindeki sosyal ilişkilerin desteklenmesini ve tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle daha yakın temas kurabilmelerini amaçladıklarını vurguladı.

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