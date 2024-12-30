Yılbaşında cezaevlerinde görüş olacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta açık görüş var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere yılbaşı dolayısıyla özel bir izin uygulaması başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23-29 Aralık tarihleri arasında açık görüş izni verileceğini belirtti. Bu düzenleme cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sevdikleriyle yılbaşı öncesi bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla yapıldı.

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Açık Görüş Süreleri ve Koşullar

Açık görüş hakkı, farklı cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler için belirli kurallar çerçevesinde sunulacak. Yetişkin, genç hükümlü ve tutuklular için görüş süresi en az yarım saat, en fazla ise bir buçuk saat olacak. Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bu süre daha uzun olacak; en az bir, en fazla üç saat olarak belirlendi.