Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller listesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ve soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okul var mı?" sorusunu araştırırken Valiliklerden gelen açıklamalara göre 30 Aralık Pazartesi günü bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verilen Şehirler
Denizli'nin Çameli İlçesinde Eğitime Kar Engeli
Denizli'nin Çameli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının ve buzlanmanın, trafik güvenliği ve halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Bu sebeple, tüm eğitim kademelerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
(Takvim Foto Arşiv)
Kocaeli'nin Darıca ve Gebze İlçelerinde Doğal Gaz Çalışmaları Nedeniyle Eğitim Ara Verildi
Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde, doğal gaz hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Darıca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarında, 30 Aralık ve 31 Aralık tarihlerinde eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Gebze ilçesinde ise Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve bazı özel eğitim kurumlarında da eğitime ara verileceği bildirildi.