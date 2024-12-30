Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller listesi!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ve soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okul var mı?" sorusunu araştırırken Valiliklerden gelen açıklamalara göre 30 Aralık Pazartesi günü bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.

(Takvim Foto Arşiv) Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verilen Şehirler Denizli'nin Çameli İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Denizli'nin Çameli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının ve buzlanmanın, trafik güvenliği ve halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Bu sebeple, tüm eğitim kademelerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.