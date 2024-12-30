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Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller listesi!

30 Aralık Pazartesi günü Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Öğrenciler ve veliler 30 Aralık’ta okulların tatil olup olmadığını merak ederken Valilikler ve Kaymakamlıklar kar tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde eğitim ara verildi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 07:11 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 07:11
Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller listesi!

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ve soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okul var mı?" sorusunu araştırırken Valiliklerden gelen açıklamalara göre 30 Aralık Pazartesi günü bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verilen Şehirler

    Denizli'nin Çameli İlçesinde Eğitime Kar Engeli
    Denizli'nin Çameli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının ve buzlanmanın, trafik güvenliği ve halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Bu sebeple, tüm eğitim kademelerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kocaeli'nin Darıca ve Gebze İlçelerinde Doğal Gaz Çalışmaları Nedeniyle Eğitim Ara Verildi
    Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde, doğal gaz hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Darıca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarında, 30 Aralık ve 31 Aralık tarihlerinde eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Gebze ilçesinde ise Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve bazı özel eğitim kurumlarında da eğitime ara verileceği bildirildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Uşak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi
    Uşak Valiliği, kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Pazartesi günü, il merkezindeki tüm ilkokul, ortaokul, özel eğitim kurumları ve özel okullarda eğitime ara verileceğini açıkladı. Kar yağışının artarak devam etmesi ve buzlanma tehlikesinin söz konusu olması nedeniyle, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak. Valilik, ayrıca 12.00'ye kadar il merkezinde trafik güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmalarının yasaklandığını duyurdu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
    Afyonkarahisar'da da kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verileceği açıklandı. Kentte gece yarısından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesi oluşturabileceği için, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin ertelenmesi, öğrenci ve personelin güvenliğini sağlamaya yönelik bir önlem olarak alındı.

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