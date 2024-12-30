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🕋Mekke'nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke'nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

İslam dünyasında Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanıyor. Hz. Muhammed'in liderliğindeki Müslümanların Mekkeli Kureyşliler'e karşı kazandığı zaferin simgesi olan Mekke'nin Fethi her yıl olduğu gibi İslam alemi tarafından coşku ve manevi bir derinlik içinde anılıyor.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:44 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:44
🕋Mekke’nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

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    Mekke'nin Fethi İslam tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak yüzyıllar boyunca hatırlanmıştır. Hz. Muhammed'in liderliğinde gerçekleşen bu fetih sadece Mekke'yi ele geçirmekle kalmamış aynı zamanda İslam'ın barışçıl mesajını tüm dünyaya duyurmuştur. Mekke'nin fethi, İslam'ın adalet, hoşgörü ve birlik mesajlarını pekiştiren bir kilometre taşı olarak kabul edilir.

    🕋Mekke’nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

    MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN OLDU?

    Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Peygamber Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesidir. Bu fetih, İslam tarihindeki önemli olaylardan biridir. Fetih, Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılışını da hızlandırmıştır.

    🕋Mekke’nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

    2025 BU YIL MEKKE'NİN FETHİ'NİN KAÇINCI YILI?

    Mekke'nin fethi her yıl 31 Aralık-1 Ocak tarihleri ile beraber yoğun ilgi görüyor. 2025 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1395 yıl geçmiş olacak. Mekke'nin fethi 11 Ocak 630 tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesi ile oldu. Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.

    🕋Mekke’nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

    MEKKE'NİN FETHİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

    Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. Muhammed'in ordusunun 3 tane kolu herhangi bir direnişle karşılaşmazken; Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar ile birlikte Kâbe'yi tavaf etti.

    🕋Mekke’nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

    MEKKE'NİN FETHİ SÖZLERİ

    İşte, kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile Mekke'nin Fethi kutlama mesajları ve sözleri!

    İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

    🕋Mekke’nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

    Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..

    31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

    🕋Mekke’nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

    Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.

    Mekke'nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.

    Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

    Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

    Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!

    Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

    🕋Mekke’nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

    MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

    Eğer o Peygamber'e yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine edecektir: Hani kâfirler onu Mekke'den çıkardıklarında, ikinin ikincisi olarak mağarada iken arkadaşına: "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti, üzerine huzur veren emniyet ve rahmetini indirdi, onu göremediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin bâtıl inanç ve dâvalarını alçalttı. Allah'ın dâvası ise zâten her zaman yücedir. Çünkü Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. - Tevbe / 40. Ayet

    Çevrelerindeki insanlar yakalanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi kıldığımızı görmezler mi? Buna rağmen onlar hâlâ saçma ve asılsız inançlar peşinde koşarak, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlüğe devam mı edecekler? - Ankebût / 67. Ayet

    O Allah ki, Mekke'nin göbeğinde size o kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. - Fetih / 24. Ayet

    🕋Mekke’nin Fethi mübarek olsun! Dualı-hadisli, anlamlı mesajlar ve sözler: Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl gerçekleşti?

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