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Mühendisliği bıraktı şimdi maaşının 4-5 katını kazanıyor

Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Beytullah Efe, mühendislik kariyerini bırakıp baba mesleği olan üzüm üreticiliğine yöneldi. Elazığ’da 10 dönümle başladığı bu işi 50 dönümün üzerine çıkaran Efe, haftada sadece 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendis maaşı kadar gelir elde ediyor.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 20:44 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 20:44
Mühendisliği bıraktı şimdi maaşının 4-5 katını kazanıyor

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    Mühendislik eğitimini tamamlayıp iki yıl bu alanda çalışan Beytullah Efe, radikal bir kararla üzüm üreticiliğine geçti. Şu anda Elazığ'da 50 dönümlük bir bağın sahibi olan Efe, haftada sadece birkaç gün çalışarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara üzüm ihraç ediyor.

    ÇİFTÇİLİKTE MÜHENDİSLİK BİLGİSİNİ KULLANDI

    Efe'nin ürettiği, uzun raf ömrüne sahip üzüm, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görüyor. Haftanın sadece 2-3 günü çalışarak, bu işten 4-5 mühendis maaşı kadar gelir elde eden Efe, özgürce ve severek çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

    Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında aldığı eğitimi tarım işine uygulayarak, üretimde verimliliği artırmayı başaran Efe, "Bu alanda bir potansiyel gördüm ve doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" dedi.

    ÜZÜMLER YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

    Efe'nin bağlarından elde edilen ürünler, Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor ve yurt dışına ihraç ediliyor. Ancak Efe, üzüm işleme ve katma değer yaratma noktasında eksiklikler yaşandığını belirterek, entegre tesis kurmanın gerekliliğine dikkat çekti.

    "ÖZGÜR VE MUTLU BİR YAŞAM SÜRÜYORUM"

    Çiftçilik kararının bazı kişiler tarafından eleştirildiğini ifade eden Efe, "Neden mühendis değil de çiftçisin diyenler oluyor. Ama bu işte özgürüm ve mutluyum. Haftanın sadece birkaç günü çalışarak istediğim gibi bir yaşam sürebiliyorum" dedi.

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