Mühendisliği bıraktı şimdi maaşının 4-5 katını kazanıyor

Mühendislik eğitimini tamamlayıp iki yıl bu alanda çalışan Beytullah Efe, radikal bir kararla üzüm üreticiliğine geçti. Şu anda Elazığ'da 50 dönümlük bir bağın sahibi olan Efe, haftada sadece birkaç gün çalışarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara üzüm ihraç ediyor.

ÇİFTÇİLİKTE MÜHENDİSLİK BİLGİSİNİ KULLANDI

Efe'nin ürettiği, uzun raf ömrüne sahip üzüm, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görüyor. Haftanın sadece 2-3 günü çalışarak, bu işten 4-5 mühendis maaşı kadar gelir elde eden Efe, özgürce ve severek çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında aldığı eğitimi tarım işine uygulayarak, üretimde verimliliği artırmayı başaran Efe, "Bu alanda bir potansiyel gördüm ve doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" dedi.