Kocaeli’ndeki doğal gaz patlamasında yeni detay: Bina sakinleri ihbar etmiş!

Patlamadan 1 saat önce bina sakinlerinin yoğun gaz kokusu olduğu şikayetlerini ekiplere bildirdiği öğrenildi. Binaya gelen Palgaz ekipleri çalışma yaptıktan sonra adresten ayrıldıkları, yaklaşık 1 saat sonra ise patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Ekiplerin adrese gelişleri ve çalışma yaptıkları anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.