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Kocaeli'ndeki doğal gaz patlamasında yeni detay: Bina sakinleri ihbar etmiş!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 13 kişi yaralanırken, binada mahsur kalanlar kurtarıldı. Facia ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Patlamadan 1 saat önce ekiplerin yoğun gaz kokusu ihbarıyla adrese geldiği, çalışma yaparak binadan ayrıldıkları öğrenildi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 21:37 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 21:37
Kocaeli’ndeki doğal gaz patlamasında yeni detay: Bina sakinleri ihbar etmiş!

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    Facia saat 9.15 sıralarında Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    13 KİŞİ YARALANMIŞTI
    Patlama sonrası dairede yangın çıkarken İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan patlama öncesi bina sakinlerinin yoğun gaz kokusu nedeniyle doğal gaz ekiplerini çağırdığı ortaya çıktı. (İHA)Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan patlama öncesi bina sakinlerinin yoğun gaz kokusu nedeniyle doğal gaz ekiplerini çağırdığı ortaya çıktı. (İHA)

    YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
    Abdi İpekçi Mahallesi 1524. Sokak'taki 4 katlı binada 28 Aralık Cumartesi günü 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

    Darıca'da gerçekleşen patlama ile ilgili ilginç görüntüler ortaya çıktı!

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan patlama öncesi bina sakinlerinin yoğun gaz kokusu nedeniyle doğal gaz ekiplerini çağırdığı ortaya çıktı. (İHA)Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan patlama öncesi bina sakinlerinin yoğun gaz kokusu nedeniyle doğal gaz ekiplerini çağırdığı ortaya çıktı. (İHA)

    Patlamadan 1 saat önce bina sakinlerinin yoğun gaz kokusu olduğu şikayetlerini ekiplere bildirdiği öğrenildi. Binaya gelen Palgaz ekipleri çalışma yaptıktan sonra adresten ayrıldıkları, yaklaşık 1 saat sonra ise patlamanın meydana geldiği bildirildi.

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Ekiplerin adrese gelişleri ve çalışma yaptıkları anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

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