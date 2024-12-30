Kocaeli’ndeki doğal gaz patlamasında yeni detay: Bina sakinleri ihbar etmiş!

Facia saat 9.15 sıralarında Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.
Facia saat 9.15 sıralarında Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.
13 KİŞİ YARALANMIŞTI
Patlama sonrası dairede yangın çıkarken İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Abdi İpekçi Mahallesi 1524. Sokak'taki 4 katlı binada 28 Aralık Cumartesi günü 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Patlamadan 1 saat önce bina sakinlerinin yoğun gaz kokusu olduğu şikayetlerini ekiplere bildirdiği öğrenildi. Binaya gelen Palgaz ekipleri çalışma yaptıktan sonra adresten ayrıldıkları, yaklaşık 1 saat sonra ise patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Ekiplerin adrese gelişleri ve çalışma yaptıkları anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.