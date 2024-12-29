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Kirli çamaşırlar ortaya döküldü! Icardi ihaneti mahkemeye delil olarak sundu: Wanda Nara ile Keita Balde banyoda ne yaptı?

Wanda Nara ve Icardi cephesindeki çatışma görüntülü savaşa döndü. Icardi, Nara’nın son olarak Sivasspor forması giyen Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları ve banyo görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü! Icardi ihaneti mahkemeye delil olarak sundu: Wanda Nara ile Keita Balde banyoda ne yaptı?

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    Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi ile yollarını ayırdı. Wanda Nara kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile aşk yaşamaya başladı.

    Çift aşklarını yaşamaya devam ederken yeni ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Wanda Nara'nın Sivasspor'da top koşturan Keita Balde ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İddialar sonrası Icardi harekete geçti.

    BUNU HAK ETMİYORUM
    İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Icardi, Nara'nın son olarak Sivasspor forması giyen Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları ve banyo görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu. Icardi'nin, Nara'ya gönderdiği mesajlarda, "Banyoda ne yaptınız Wanda?" ve "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Bunu hak etmiyorum" yazdığı görüldü.

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