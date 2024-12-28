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Bursa'da sıcak su torbası faciası! Karnına koydu aniden patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 35 yaşındaki Kübra A, karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralandı.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:09
Bursa’da sıcak su torbası faciası! Karnına koydu aniden patladı

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    Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı olan Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi.

    Karın ağrısı yaşayan 35 yaşındaki Kübra A., kaynar hale getirdiği suyu su torbasına doldurup, karnına koydu.

    Karnına koyduğu sıcak su torbası patlayan kadın yaralandı. (DHA)Karnına koyduğu sıcak su torbası patlayan kadın yaralandı. (DHA)

    Bir anda patlayan torbadaki kaynar su, Kübra A.'nın karnına döküldü. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra A.'nın karnında 2'nci derece yanık oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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