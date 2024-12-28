Bursa’da sıcak su torbası faciası! Karnına koydu aniden patladı

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı olan Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi.

Karnına koyduğu sıcak su torbası patlayan kadın yaralandı. (DHA)

Bir anda patlayan torbadaki kaynar su, Kübra A.'nın karnına döküldü. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra A.'nın karnında 2'nci derece yanık oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.