1 Ocak’ta otobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? Yılbaşında toplu taşıma bedava mı?

İstanbul'da 1 Ocak Çarşamba günü, yeni yılın ilk tatil günü nedeniyle toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Yılbaşı kutlamaları ve yoğun yolcu trafiği göz önünde bulundurularak, toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca çalışacağı ve ek seferler düzenleneceği açıklandı.
(Takvim Foto Arşiv)
İstanbul'da Ücretsiz Toplu Taşıma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak'ta toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Bu kapsamda, metro hatları, tramvay hatları ve füniküler sistemin tüm seferleri vatandaşların kullanımına sunulacak. Ayrıca, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz olarak işleyecek.
Ancak 31 Aralık Salı günü ulaşım ücretsiz olmayacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Metro Hatları 24 Saat Hizmet Verecek
İstanbul'da 1 Ocak 2025 itibarıyla, belirli metro hatları 24 saat boyunca hizmet verecek. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları, yılbaşı gecesi boyunca kesintisiz olarak çalışacak.