Kars’ta can pazarı: Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kaza da 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kars 'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazada en az 15 yolcu yaralandı (Fotoğraf: AA)

"ARABAYI SULU KAR ÇEKTİ"

Otobüs şoförü Ramazan İnanpolat, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "araç solladı ve yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık. Ona vurmamaya çalışırken arabayı sulu kar çekti, bizi şarampole attı." ifadelerini kullandı.