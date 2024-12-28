Kars’ta can pazarı: Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Kars'a giden bir yolcu otobüsü, Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında Ramazan İnanpolat yönetimindeki 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak karla kaplı araziye devrildi.
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi (Fotoğraf: AA)
EN AZ 15 YOLCU YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Kazada en az 15 yolcu yaralandı (Fotoğraf: AA)
"ARABAYI SULU KAR ÇEKTİ"
Otobüs şoförü Ramazan İnanpolat, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "araç solladı ve yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık. Ona vurmamaya çalışırken arabayı sulu kar çekti, bizi şarampole attı." ifadelerini kullandı.