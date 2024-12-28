Adıyaman’da küçük çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: Köy karantinaya alındı

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Besni ilçesi Toklu köyünde, 6 yaşındaki Ahmet Uçar, sokakta yürürken kavga eden köpeklerin saldırısına uğradı. Olayın ardından köylüler, küçük çocuğu köpeklerden kurtararak yardım etti. Vücudu ve yüzü ciddi şekilde yaralanan Uçar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümüne sevk edildi.

Küçük çocuğu ısıran başıboş köpek kuduz çıktı (Fotoğraf: İHA) TOKLU KÖYÜ 6 AY SÜREYLE KARANTİNA ALTINA ALINDI Yapılan araştırmalar sonucunda, saldırıya uğrayan köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, köpekle teması olan diğer köpekleri itlaf etti. Toklu köyü, 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, köy girişine karantina tabelası asıldı.