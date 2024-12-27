Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir?

A: Akdeniz Bölgesi

B: Ege Bölgesi

C: Karadeniz Bölgesi

D: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Akdeniz Bölgesi