Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penaltı üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan bakıldığında en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penaltı üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan bakıldığında en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?

A: Sol üst taraf

B: Sağ üst taraf

C: Sol alt taraf

D: Sağ alt taraf

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: