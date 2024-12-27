Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve "Güler Savaşı" olarak adlandırılan mücadelesinin sonunda 1485'te İngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve "Güler Savaşı" olarak adlandırılan mücadelesinin sonunda 1485'te İngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir?

A: York Hanedanı

B: Lancaster Hanedanı

C: Habsburg Hanedanı

D: Tudor Hanedanı

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Tudor Hanedanı