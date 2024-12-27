Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bazı fenomenlerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı. 4 ismin ise hala arandığı kaydedildi.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bazı fenomenlerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı. 4 ismin ise hala arandığı kaydedildi.
Elanur Bulut kimdir?
Elanur Bulut haklarında gözaltı kararı çıkarılan fenomenler listesindeki isimlerden biri.
Elanur Bulut neden gözaltına alındı?
Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı emniyet tarafından tespit edildi. Elanur Bulut dahil Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alındı.
Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.