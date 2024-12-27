SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Elanur Bulut kimdir? Elanur Bulut gözaltına mı alındı?

İstanbul’da yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Elanur Bulut kimdir? Elanur Bulut gözaltına mı alındı? soruları araştırılıyor. Peki, hangi fenomenler için gözaltı kararı çıkarıldı? İşte habere ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 12:57 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 12:57
Elanur Bulut kimdir? Elanur Bulut gözaltına mı alındı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bazı fenomenlerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı. 4 ismin ise hala arandığı kaydedildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Elanur Bulut kimdir?

    Elanur Bulut haklarında gözaltı kararı çıkarılan fenomenler listesindeki isimlerden biri.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Elanur Bulut neden gözaltına alındı?

    Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı emniyet tarafından tespit edildi. Elanur Bulut dahil Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alındı.

    Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.